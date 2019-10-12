HABER

Dışişleri'nden DEAŞ'lı tutuklular açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2019 16:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ’lı tutuklular ve ailelerinin akıbeti için, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri'nden DEAŞ'lı tutuklular açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Barış Pınarı Harekatı kapsamında DEAŞ’lı tutuklular ve ailelerinin akıbeti hakkında bir açıklamada bulundu. Sözcü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

"Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu kapsamında Suriye’nin kuzey doğusunu terörden arındırarak güvenli bölge oluşturma çabasını gölgelemeye yönelik çabaları yakından takip ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı son telefon görüşmesinde belirttikleri üzere, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini üstleneceğiz."

"Ülkemizce gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacaktır."

"ULUSLARARASI ÖRGÜTLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

"DEAŞ’la ilintili yabancı terörist savaşçıların suça karışmamış eş ve çocuklarının rehabilitasyonu konusunda vatandaşı oldukları ülkeler ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışmaya hazırız."

"Öte yandan, kalıcı çözümün Suriye’de tutulan yabancı terörist savaşçılar ve ailelerinin, vatandaşlığını taşıdıkları menşe ülkelerce geri alınması, yargılanması ve rehabilitasyonundan geçtiği bilinmelidir. Bu doğrultuda uluslararası toplumun ortak çabalarını önemsiyoruz. Türkiye, uluslararası toplumun bu amaçla sarfedeceği gayretlere her türlü katkıyı vermeye devam edecektir."

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kameradaSuriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi! Çatışma anları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

MSB duyurdu! Resulayn kent merkezi kontrol altına alındı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mucize Doktor'da o sahne geceye damga vurdu! Ekran başındakiler gözyaşlarını tutamadı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan tanker saldırısı sonrası sert açıklama: Yanıtsız kalmayacak

İran'dan saldırı sonrası çok sert açıklama!

ABD birlikleri gece yarısı Kamışlı'ya gelip devriyeye çıktı!

ABD askerleri gece yarısı o bölgede devriyeye çıktı!

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Son dakika! ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

ABD Hazine Bakanı'ndan 'Türkiye' açıklaması

Pentagon'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Türkiye'ye ilettik

Pentagon'dan harekat açıklaması!

Son dakika: ABD, Suudi Arabistan'a 3 bin asker gönderdi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.