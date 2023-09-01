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  4. Dışişleri'nden Deyr-Ez Zor açıklaması: Yakından ve kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri'nden Deyr-Ez Zor açıklaması: Yakından ve kaygıyla takip ediyoruz

01.09.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla Arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri'nden Deyr-Ez Zor açıklaması: Yakından ve kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan çatışmaların yakından ve kaygıyla takip edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.

Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.

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Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
suriye Dışişleri Bakanlığı

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