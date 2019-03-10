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Dışişleri'nden Etiyopya'da düşen uçakla ilgili açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2019 18:19 | Son Güncelleme

Türkiye, uçak kazası dolayısıyla Etiyopya'ya taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Dışişleri'nden Etiyopya'da düşen uçakla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat etmekte olan bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte bugün sabah saatlerinde düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendik. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Etiyopya halkına başsağlığı diliyoruz."

Etiyopya Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye uçuşu sırasında düşmüştü.

Etiyopya Hava Yolları'nın açıklamasında, kalkıştan 6 dakika sonra düşen uçakta 149 yolcu ve 8 kişilik mürettebat bulunduğu, kazanın Addis Ababa'nın 50 kilometre güneyinde Debre Zeit yakınında meydana geldiği belirtilmişti.

Devlete ait yayın kuruluşu EBC, uçakta 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurmuştu.

Boeing 737-8 MAX tipi uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Etiyopya uçak kazası

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