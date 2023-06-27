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Dışişleri'nden, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylamasına kınama

27.06.2023 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin 700 yeni konutun inşasına onay vermesini kınadı.

Dışişleri'nden, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasını onaylamasına kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin, işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'da yaklaşık 5.700 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yılbaşından bu yana yeni bir rekor kırarak 13 bin üniteyi geçen yasadışı yerleşimlerin iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış perspektifini ciddi biçimde zedelediği açıktır. İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistin halkının haklarını gasp eden ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün bulunmayan bu yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi gerekmektedir" denildi. (DHA)

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Dışişleri Bakanlığı

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