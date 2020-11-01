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Dışişleri'nden Yunanistan'ın Türkiye'nin NAVTEX ilanıyla ilgili açıklamalarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 21:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır” dedi.

Dışişleri'nden Yunanistan'ın Türkiye'nin NAVTEX ilanıyla ilgili açıklamalarına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkındaki soruya “Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (1 Kasım), ülkemizin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair mesnetsiz iddialarını yinelediği bir açıklama daha yapmıştır.

Yunanistan’ın maksimalist iddialarına dayanarak her NAVTEX duyurusunun ardından faaliyetlerimize itiraz etmesi nafile bir çabadır. Ülkemiz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerine devam edecektir.

Türkiye, Yunanistan’la işbirliğine ve aramızdaki sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazırdır. Elbette ülkemizin ve KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına da kararlılıkla devam edilecektir.

Yunanistan’dan beklentimiz, dayanaksız iddialarla Türkiye’yi suçlamak ve her zaman yaptığı gibi üçüncü taraflara şikayet etmek yerine, bölgede gerginliği arttırıcı adımlardan kaçınması, müzakereler için uygun ortamın yaratılmasına katkıda bulunması ve görüşmelere hazır olduğunu açıklamasıdır.

Bu vesileyle, Yunanistan’ı, gerek Doğu Akdeniz deniz yetki alanları meselesinin, gerek iki ülke arasında birbiriyle bağlantılı diğer meselelerin ele alınması için ülkemizle önkoşulsuz diyaloğa bir kez daha davet ediyoruz” cevabını verdi. (İHA)

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