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Dışişleri: Pompeo YPG’lilerin çekildiği bilgisini teyit etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2019 01:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir” denildi.Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü bildirdi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüşmüştür. Pompeo, ABD askeri yetkililerinin askeri makamlarımıza YPG’li teröristlerin BPH operasyon bölgesinden çekildiğini yazılı olarak bildirdiğini teyit etmiştir" denildi.

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