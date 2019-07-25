HABER

Dışişleri’nden Mogadişu’da Meydana Gelen Terör Saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 02:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman’ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiği açıklamasında, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Abdirahman Omar Osman’a acil şifa diliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Somali’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, makamında gerçekleştirilen terör eylemi sonucunda Benadir Valisi ve Mogadişu Belediye Başkanı Abdirahman Omar Osman’ın yaralanmasından ve saldırıda meydana gelen can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlere taziyelerini ilettiği açıklamasında, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Abdirahman Omar Osman’a acil şifa diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, dost ve kardeş Somali Halkı ile Hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık
Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü Fatih'te Cezayir uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü 
Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde depremOsmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...

Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı

İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın

24 Temmuz 2019 Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Son dakika: Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.