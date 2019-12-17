Dışişleri’nden şehit diplomatlara ilişkin dava dosyasının Avustralya’da yeniden açılması hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Avustralya’nın, 17 Aralık 1980 tarihinde JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Sidney Başkonsolosumuz Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever’e ait dosyayı bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Avustralya’nın 17 Aralık 1980 tarihinde JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Sidney Başkonsolosumuz Şarık Arıyak ve Ataşe Engin Sever’e ait dosyayı bugün (17 Aralık) yeniden açmasını memnuniyetle karşılıyoruz. ASALA, JCAG ve ARA adlı Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 1973 yılından bu yana 31’i diplomat ve aile üyeleri olmak üzere 58 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Yabancılar dahil bu sayı 77’dir. Bu saldırılar sonucunda yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Saldırıların gerçekleştiği Batılı ülkelerdeki soruşturmaların büyük çoğunluğu sonuçsuz kalmış ve davalar faili meçhul olarak kapatılmıştır” denildi.

“Diğer ülkelerin de en kısa zamanda benzer adımları atmalarını bekliyoruz”

Açıklamada, “Aziz şehitlerimizin 39. ölüm yıl dönümlerinde faillerinin yakalanması için Avustralya’da ilk kez terörizmle bağlantılı bir saldırıda 1 milyon Avustralya Doları ödül konulmuştur. Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir. Şehit diplomatlarımızın dava dosyalarının kapatıldığı diğer ülkelerin de en kısa zamanda benzer adımları atmalarını bekliyoruz” ifadelerine de yer verildi.

