Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı? Diş hekimi son noktayı koydu!

Dişlerin günün en önemli öğünü olan kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamanız gerektiğine dair birçok tartışma var. Biz bu araştırmayı yaptık ve bu uzun tartışmayı kesin olarak sona erdirmeye karar verdik.

UZMANLARA GÖRE FIRÇALAMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN

Bir rutini sürdürmek için birçok insan her gün dişlerini fırçalamak için belirli bir zaman belirler en yaygın olanı her sabah uyandıktan sonra ve her gece yatmadan önce fırçalamaktır. Ama o sabah fırçası kahvaltıdan önce mi sonra mı olmalı? Uzmanlar, her zaman önce fırçalamanız gerektiğini söylüyor.

KAHVALTIDAN ÖNCE DİŞ FIRÇALAMANIN AVANTAJLARI

Uyuduğunuzda ağzınızdaki bakteriler çoğalır. Aynı bakteri plaktan da sorumludur ve bu nedenle her zaman ağzınızda kötü bir tat ve ağız kokusuyla uyanırsınız. Uyandıktan hemen sonra dişlerinizi fırçalarsanız, yemekten önce dişlerinize florür kaplanır, bu da bu plak ve bakterilerin yemek üzere olduğunuz kahvaltı yemeğine bulaşmasını önlemenize yardımcı olur.

KAHVALTIDAN SONRA DİŞ FIRMALAMANIN EKSİLERİ

Tost, kahve ve portakal suyu gibi asidik bir şeyler tükettikten sonra en az 30 dakika dişlerinizi fırçalamanız tavsiye edilmez. Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak diş minesinizi etkileyebilir ve bu nedenle araştırmalar kahvaltıdan önce fırçalamanın daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu yüzden yarın uyandığınızda bunu hatırladığınızdan emin olun.