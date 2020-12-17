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Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı? Diş hekimi son noktayı koydu!

17.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı? Diş hekimi son noktayı koydu!

Dişlerinizi fırçalamak çok önemli ancak, pek çok insan onları çok sık fırçalamanın diş minenize zarar verebileceğini bilmez. Veya diş fırçanıza kapak takmak aslında kötü bir fikir olabilir. Her gün yaptığımız, aslında diş hijyenimize faydası olmayan küçük şeyler var.

Dişlerin günün en önemli öğünü olan kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamanız gerektiğine dair birçok tartışma var. Biz bu araştırmayı yaptık ve bu uzun tartışmayı kesin olarak sona erdirmeye karar verdik.

UZMANLARA GÖRE FIRÇALAMAK İÇİN EN İYİ ZAMAN

Bir rutini sürdürmek için birçok insan her gün dişlerini fırçalamak için belirli bir zaman belirler en yaygın olanı her sabah uyandıktan sonra ve her gece yatmadan önce fırçalamaktır. Ama o sabah fırçası kahvaltıdan önce mi sonra mı olmalı? Uzmanlar, her zaman önce fırçalamanız gerektiğini söylüyor.

KAHVALTIDAN ÖNCE DİŞ FIRÇALAMANIN AVANTAJLARI

Uyuduğunuzda ağzınızdaki bakteriler çoğalır. Aynı bakteri plaktan da sorumludur ve bu nedenle her zaman ağzınızda kötü bir tat ve ağız kokusuyla uyanırsınız. Uyandıktan hemen sonra dişlerinizi fırçalarsanız, yemekten önce dişlerinize florür kaplanır, bu da bu plak ve bakterilerin yemek üzere olduğunuz kahvaltı yemeğine bulaşmasını önlemenize yardımcı olur.

KAHVALTIDAN SONRA DİŞ FIRMALAMANIN EKSİLERİ

Tost, kahve ve portakal suyu gibi asidik bir şeyler tükettikten sonra en az 30 dakika dişlerinizi fırçalamanız tavsiye edilmez. Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak diş minesinizi etkileyebilir ve bu nedenle araştırmalar kahvaltıdan önce fırçalamanın daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu yüzden yarın uyandığınızda bunu hatırladığınızdan emin olun.

KAHVALTIDAN SONRA DİŞ FIRÇALAMAYI HALA TERCİH EDİYORSANIZ BU İPUÇLARINI UYGULAYIN

Dişlerinizi yemekten sonra fırçalamak hala gününüze en uygunsa, diş ve ağız sağlığınızı korumak için en azından aşağıdaki ipuçlarını uyguladığınızdan emin olun:

Fırçalamadan önce yemekten sonra 30 dakika ile bir saat arasında bekleyin.
Dişlerinizi temizlemek ve ağzınızda daha iyi bir tada sahip olmak için bir bardak su için veya şekersiz sakız çiğneyin.
Asitli yiyecek ve içeceklere (ekmek, hamur işleri, kuru meyve, turunçgiller ve portakal suyu) dikkat edin ve bunları kahvaltı sırasında yerseniz, fırçalamadan önce biraz daha beklediğinizden emin olun.

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