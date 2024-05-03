Dişlerinin bembeyaz olmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Sindirim sisteminin başlangıcı olan ağız, dış ortama açık olması ve besinlerle teması gibi sebeplerle mikroorganizmaların üremesi için oldukça elverişlidir. Bu nedenle düzenli, doğru ve etkili ağız ve diş bakımı yapılmalıdır. İşte dişleri bembeyaz dişler için yapılacaklar...

BEMBEYAZ DİŞLERİN 3 SIRRI

1) İki haftada bir karbonatla dişlerini fırçala. Ancak çok sık uygulamanın aşınmaya sebebiyet verebileceğinden dikkatli uygulamak gerekmektedir.

2) Florlü diş macunu kullanımını tercih et. Florür ağızdaki bakterileri öldürerek çürümeyi engeller.

3) Potasyum ve magnezyum zengini muzun kabuğunun diş beyazlatmadaki gücü mutlaktır. Muz kabuğu ile dişlerinizi 2-3 dakika ovalayarak ağzınızı su ile durulayın.







