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    4. Dişlerinin bembeyaz olmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Dişlerinin bembeyaz olmasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.05.2024 15:55
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    Bir kişi ile iletişim kurduğumuzda ilk dikkatimizi çeken detaylardan biri de hiç şüphesiz ki dişler oluyor. Diş bakımı her gün yapılması gereken en temel bakımlardan biri. Dişlerinizi olabilecek en beyaz hale getirmek için bu 3 maddeyi uygulayabilirsiniz.

    Sindirim sisteminin başlangıcı olan ağız, dış ortama açık olması ve besinlerle teması gibi sebeplerle mikroorganizmaların üremesi için oldukça elverişlidir. Bu nedenle düzenli, doğru ve etkili ağız ve diş bakımı yapılmalıdır. İşte dişleri bembeyaz dişler için yapılacaklar...

    BEMBEYAZ DİŞLERİN 3 SIRRI

    1) İki haftada bir karbonatla dişlerini fırçala. Ancak çok sık uygulamanın aşınmaya sebebiyet verebileceğinden dikkatli uygulamak gerekmektedir.

    diş fırçalamak2

    2) Florlü diş macunu kullanımını tercih et. Florür ağızdaki bakterileri öldürerek çürümeyi engeller.

    diş operasyonları

    3) Potasyum ve magnezyum zengini muzun kabuğunun diş beyazlatmadaki gücü mutlaktır. Muz kabuğu ile dişlerinizi 2-3 dakika ovalayarak ağzınızı su ile durulayın.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    diş beyazlatma diş
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