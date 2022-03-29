Disney+ Türkiye'nin yayın tarihi belli oldu mu? Disney+ Türkiye aylık ve yıllık fiyatları açıklandı mı? Disney+ Türkiye açılış tarihi ne zaman?

Disney+’ın Türkiye yayın tarihi ve fiyatı belli oldu. Merakla beklenen sonunda açıklandı. The Walt Disney Company çatısı altında bulunan dijital yayın platformu Disney+’ın Türkiye yayın tarihi ve fiyatı uzun zamandır araştırılıyordu. Daha önce Disney, yayınladığı bir basın açıklamasında 2022’nin yaz ayında Türkiye ile birlikte 42 ülke ve 11 yeni bölgede faaliyete başlayacağını duyurdu. Aynı zamanda ülkemizde hizmet sunabilmek için gerekli olan yayın lisansını da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan 10 yıl süreyle satın aldı. İşte Disney+’ın Türkiye'ye dair merak edilen detaylar!

DİSNEY+ TÜRKİYE FİYATLARI

Disney+, 14 Haziran’da Türkiye'de yayına başlayacak. Türkiye fiyatı ise aylık 34,99 TL, yıllık 349,90 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili Disney Türkiye tarafından yayınlanan bir basın açıklamasında, hizmetin ülkemizde yayına başlar başlamaz hangi içeriklerin izleyicilerle buluşacağı açıklanırken, uygulamanın özellikleri de netleştirildi.

Disney Plus, Türkiye’de açıldıktan sonra üyeler, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği, platformun en sevilen yapımlarını izleyebilecek.

DISNEY+ PLATFORMUNDA NELER VAR?

Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau’nun üstlendiği Star Wars içerikleri “The Book of Boba Fett” ve “The Mandalorian” yer alıyor.

Ayrıca Oscar Isaac'in, Steven Grant rolünde anlık kopukluklar yaşayarak başka bir hayatın anılarıyla boğuşan bir hediyelik eşya dükkanı çalışanını canlandırdığı Marvel Studios dizisi “Moon Knight”ın yanı sıra Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı Oscar adayı “Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi” de izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca Disney ve Pixar’dan Oscar adayı “Luka”, Walt Disney Animation Studios’tan Madrigal ailesinin hikayesinin anlatıldığı Oscar ödüllü “Enkanto: Sihirli Dünya” ve Emma Stone’un efsanevi “Cruella de Vil”i canlandırdığı Oscar ödüllü “Cruella” filmlerini de platformdan doya doya izleyebilecekler.

