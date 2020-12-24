Dispepsi belirtileri nelerdir? Dispepsi neden olur?

Dispepsi belirtileri ilk olarak hazımsızlık ve karın bölgesindeki şişkinlik sorunları ile kendini gösterebilir. Sebebinin ne olduğunu bilmediğiniz karın bölgesinde gerginlik, yemek yerken hızlı doygunluk hissi ve sebepsiz karın ağrılarınız dispepsi belirtilerinin ayırt edici özellikleri arasında sayılabilir. Dispesi Neden Olur? Dispepsi rahatsızlığının diğer bir ismi hazımsızlıktır. Yapılan araştırmalar sonucunda dispepsinin genetik faktörlere bağlı veya başka bir hastalığın habercisi olarak kişilerde bulunduğunu göstermektedir. Kanser, ülser veya farklı gastroenterolojik durumlar dispepsinin organik nedenleri olarak gösterilebilir. Tüm genel belirtiler uzman hekim tarafından dinlenir ve kişilerin hastalık tanısı kısa süre içerisinde ortaya çıkarılır. Kanser veya ülser gibi bazı mide sorunları dispepsi nedenleri arasında görüldüğü için bu hastaların genellikle %40’ına mide sorunları şikayetlerinin sonucunda dispepsi tanısı konmuştur. Mide sorunlarını hiç yaşamayan kişilerde de görülebilen dispepsi rahatsızlığı kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Sosyal faaliyetlerinden kısıtlayabilir ve en büyük sorun olarak şiddetli karın ağrılarına sebebiyet verebilir.

Dispepsi Hastalarının Hekime Başvuru Sebepleri Karın ağrısı, şişinlik ve hazımsızlık sorunları kimi zaman tüketilen yiyeceklerden kaynaklanabildiği gibi geçmek bilmeyen mide sorunlarında ise kişilerin aklına dispepsi hastalığı gelir. Hastaların ilk semptomları ve uzman hekime başvuru sebeplerini şu şekilde sıralamak doğru olacaktır; Belirtilerin gece veya gündüz fark etmeden çoğalması ve günlük yaşamı tamamen bitirmesi,

Aile geçmişinde mide sorunları ve hastalıkları bulunan kişilerin kanser veya ülser gibi sorunları yaşama korkusu,

Uzman hekim tarafından daha önce mide sorunları için verilen ilaçların yetersiz kalışı, kişilerin hastaneye gitmesindeki en büyük etkenler arasında görülmektedir. Dispepsi Alarm Belirtileri Nedir? Bazı dispepsi problemleri acil müdahale gerektirebilir. Hazımsızlık olarak da bilinen dispepsinin bazı semptomları kişinin günlük yaşamını neredeyse bitirir ve karında görülen çok şiddetli gerginlik ile birlikte sancılı bir süreç ortaya çıkarır. Bulantı, kusma, bilinç kaybı, yutma güçlüğü ve iştahsızlık gibi belirtilerin birkaçı aynı anda yaşanıyorsa kişiler dispepsi alarm semptomları gösteriyor demektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu bir alarm durumudur ve hiç vakit kaybetmeden ilgili hekime başvuru yapılmalıdır. İstenen tetkik ve tahlillerin sonucuna göre ise tedaviye başlanmalıdır. Dispepsi Tanısı Nasıl Konulur? Dispepsi tanısı için kişinin hastalık öyküsü dinlenir ve uzman hekim gerekli gördüğü durumlarda endoskopik müdahale isteyebilir. Endoskopi yaptırmak dispepsi tanısını koymak için kesin çözümdür. Mikro cerrahi ekipmanlarla mideye girilmesi ve mide borusundan başlanarak tüm mide çeperinin incelenmesi dispepsi veya varsa diğer mide sorunlarını kısa bir sürede ortaya çıkarır. Endoskopi yaptırmaktan çekinen veya korkan kişiler bu müdahaleyi genel anestezi altında yaptırabilir. Büyük çoğunlukla hızlı bir işlem olduğundan kişiler endoskopik müdahaleyi lokal anestezi altında yaptırmayı tercih eder. Çok kısa bir süre içerisinde uzman hekim sonuçları elde eder ve kişinin varsa dispepsi tanısı konur. Yeme içme alışkanlıklarından tütün veya alkol gibi kötü alışkanlıklara kadar birçok yararlı ve zararlı etken uzman doktor tarafından hastaya bildirilir ve beslenme düzeni bu koşullar altında belirlenir. Akabinde hastaya reçeteli ilaçlar verilir ve mide hazımsızlığı sorununu önlemek için iyileştirici tedavi süreci başlamış olur.