“Distoni hastalarına da Parkinson hastaları gibi beyin piliyle tedavi”

İSTANBUL, (DHA)- VÜCUDUN bir bölümünde veya genelinde vücut kasılmalarıyla kendisini gösteren distoni hastalığı genç yaşlarda da görülebiliyor. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, “Parkinson’un saatini geri almamızı sağlayan beyin pili distoni hastalığını da tedavi ediyor. Beyin pili ile beynin belirli bölgelerine elektrik akımı verdiğimizde distonideki aşırı kasılmaları azaltabiliyor ya da düzeltebiliyoruz” dedi.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ve Nöroloji Uzmanı Dr. Başak Bolluk Kılıç, distoni ile Parkinson hastalıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Ali Zırh, distoninin vücudun bir yarısında veya genelinde aşırı vücut kasılmalarıyla giden bir rahatsızlık olduğunu belirterek “Bu hastalıkta istem dışı hareketler vardır ve hastalar sıra dışı kasılmalarla yaşamlarını sürdürmeye çalışır” dedi. Dr. Başak Bolluk Kılıç ise parkinson ve distoni hastalıklarının arasındaki farklara ilişkin “Beynin aynı bölgelerinden farklı mekanizmalarla kaynaklanmakla birlikte klinik bulgular açısından ikisi tamamen farklı. Parkinson; titreme, yavaşlık, tutukluk şeklinde bulgularla ortaya çıkıp tüm vücut sistemlerini etkilerken distoni genellikle vücudun belirli bir kas grubunda ya da tüm kas gruplarında aşırı bir kasılma ile karakterize bir hastalıktır. Parkinson genellikle ileri yaşın hastalığı olmasına rağmen distoni hastaları genelde gençtir. Her iki hastalığın tedavisi birbirinden oldukça farklıdır” diye konuştu.