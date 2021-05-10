Diyabet kalıcı körlük sebebi olmasın! Diyabette göz sağlığı için bunlara dikkat

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak da bilinen 'diyabet' tüm vücuda etki edebildiği gibi gözlerde de çok büyük hasara neden olabiliyor. Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Duran tedavi süreci ve önlemlere dair detaylı bilgi verdi.

“KAN ŞEKERİ KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Opr. Dr. Mustafa Duran, diyabettin vücutta kan şekeri (glikoz) metabolizmasının bozulması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık tablosu olduğunu ifade ederek, “Glikoz seviyesinin yüksek seyretmesi neticesinde vücut damarlarında bozukluklar başlar. Bu da göz, böbrek ve kalp-damar sistemi hastalıklarına neden olur. 20-65 yaşları arasında görme kayıplarının en önemli sebeplerinden biri diyabet hastalığıdır. Diyabet gözde katarakt, göz tansiyonu ve diyabetik retinopati dediğimiz göz arkasında kanama ve ödemle seyreden hastalıklara neden olur. Diyabetin süresi ve kandaki glikoz seviyesinin yüksekliğiyle orantılı olarak göz hasarı oluşturma riski artar. Diyabetin göze hasarı (retinopati) tedavisinde de kan şekerinin kontrolü çok önemlidir” ifadelerini kullandı.