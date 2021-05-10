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Diyabet kalıcı körlük sebebi olmasın! Diyabette göz sağlığı için bunlara dikkat

10.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyabet hastalarına göz sağlığı konusunda uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Duran, kontrollerde geç kalınması durumunda kalıcı görme kayıplarının ve göz hasarlarının oluşabileceğini söyledi.

Diyabet kalıcı körlük sebebi olmasın! Diyabette göz sağlığı için bunlara dikkat

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak da bilinen 'diyabet' tüm vücuda etki edebildiği gibi gözlerde de çok büyük hasara neden olabiliyor. Medicana Samsun Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Duran tedavi süreci ve önlemlere dair detaylı bilgi verdi.

“KAN ŞEKERİ KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Opr. Dr. Mustafa Duran, diyabettin vücutta kan şekeri (glikoz) metabolizmasının bozulması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık tablosu olduğunu ifade ederek, “Glikoz seviyesinin yüksek seyretmesi neticesinde vücut damarlarında bozukluklar başlar. Bu da göz, böbrek ve kalp-damar sistemi hastalıklarına neden olur. 20-65 yaşları arasında görme kayıplarının en önemli sebeplerinden biri diyabet hastalığıdır. Diyabet gözde katarakt, göz tansiyonu ve diyabetik retinopati dediğimiz göz arkasında kanama ve ödemle seyreden hastalıklara neden olur. Diyabetin süresi ve kandaki glikoz seviyesinin yüksekliğiyle orantılı olarak göz hasarı oluşturma riski artar. Diyabetin göze hasarı (retinopati) tedavisinde de kan şekerinin kontrolü çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

"TEDAVİDE GEÇ KALMAYIN"

"Tedavide geç kalmayın" uyarısında bulunan Opr. Dr. Mustafa Duran şöyle devam etti:

“Erken dönemlerde retina damarlarında bozulmalara bağlı olarak mikro anevrizmalar (damarda balonlaşma) ve küçük kanamalar görülür. Görme merkezinin tutulmadığı durumlarda görme etkilenmediği için hastanın bir şikayeti olmaz ancak rutin göz muayeneleriyle bu erken dönem yakalanabilir ve ilerlemeden koruyucu önlemler alınabilir. Retina damarlarında ki bu sızıntılar görme merkezini tutarsa görme azalması şikayetleri başlar. Bu dönemde makula OCT ve göz anjiyosu (FFA) filmleri çekilerek sonuçları değerlendirilir. Bunlara göre göz içi (intravitreal) anti-VEGF iğneler veya argon lazer tedavisine karar verilir. Bazı durumlarda her iki tedavi beraber uygulanır. Eğer tedavide geç kalınırsa retinal damar tıkanıkları, geniş göz içi kanamaları (vitreus hemorajisi) ve retinada fibrotik bantlar oluşur. Bu dönemde hastaların görmeleri daha da düşer. Bu safhalarda iğne ve lazer tedavilerine ek olarak göz arkasına uygulanan vitrektomi dediğimiz ameliyatlar yapılır. Geç kalınan hastalarda kalıcı görme kayıpları ve göz hasarları oluşabilir.”

KONTROLLER AKSATILMAMALI

Dr. Duran, şeker hastalığına bağlı göz rahatsızlıklarının oluşmaması, hastanın görme kaybı yaşamaması için diyabet hastalarının tanı aldıktan sonra göz muayenesi olmaları ve göz hekiminin önerileri doğrultusunda 6 ay veya yıllık kontrollerine gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

İHA

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