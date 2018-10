Diyabete karşı pedal çevirdiler

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Sağlık Örgütü verilerine göre her 11 kişiden 1’i diyabet hastası ve bu hastalıkla mücadele veriyor. Her 6 saniyede 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan diyabet hastalığı için Medicana Kadıköy Hastanesi ‘Diyabete Karşı Pedal Çevir’ etkinliği düzenledi. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak isteyen topluluk, Kızıltoprak, Kalamış, Caddebostan, Suadiye ve Bağdat Caddesi ‘nde Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz önderliğinde bisiklet sürüşü yaptı.

Kadıköy Belediyesi, Bisikletliler Derneği ve Lions Anadolu Yakası Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen ‘Diyabete Karşı Pedal Çevir’ etkinliğinde, katılımcılar uzmanlar tarafından konuyla ilgili bilgiler alarak, şeker ölçümlerini yaptırdılar. Etkinlikte, Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan hastalık hakkında genel bilgi verirken, diyetisyen Maria Tanoğlu da hastaların beslenmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

“HER 2 HASTADAN 1’İ DİYABET OLDUĞUNU BİLMİYOR”

Diyabet hastalığının çocukluk yaşlarda da başlayabileceğini dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, obezitenin de diyabete zemin hazırladığı vurgusunu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2015 verilerini belirten Kaplan, “Verilere göre her 11 hastadan 1’i diyabet hastası. Tanı konulmuş her 2 hastadan birinin de diyabet hastası olduğunu bilmediği görülüyor. 7 gebeden 1’ine diyabet tanısı konulmakta ve her 6 saniyede 1 diyabet hastası ölüyor. Bu verileri düşünürsek bu hastalığı çok önemsemeliyiz. Her zaman erken tanı ve tedavi bizim için çok önemli” dedi.