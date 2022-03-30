Diyabetten enfeksiyona her derde deva! İşte tarçının mucizevi 7 faydası...

Yiyeceklere tat veren tarçının, mikrop öldürücü özelliği de bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyen tarçın, ağaç türü olan tarçın kabuklarının toz haline getirilmesi ile de tüketiliyor. Aynı zamanda çubuk hali de suya atılarak tüketilebiliyor. İşte tarçının 7 mucizevi faydası...

VÜCUTTAKİ ZARARLI MADDELERİ ATAR

Hoş kokulu tarçın, vücuttaki zararlı maddelerin atılımını kolaylaştırır ve etkilerini düşürür.

ENFEKSİYONA İYİ GELİR

Yaşlanma karşıtı özelliği de bulunan tarçın, enfeksiyon oluşmasına engel olur.

DİYABET RAHATSIZLIĞINA ENGEL OLUR

Tokluk hissi veren tarçın, diyabet ve kan şekerini düzenler. Böylelikle kişiyi, diyabet rahatsızlıklarından korur. Kilo sorunu yaşayanların tarçınlı su tüketmelerinin nedeni, tarçınlı ve limonlu suyun uzun süre tok tutmasından dolayıdır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Zihin fonksiyonlarının artmasına yardımcı olur, hafızayı güçlendirir. Ayrıca alzahimer gibi rahatsızlıkları önler.

KOLESTEROLÜ DÜZENLER

Kolesterolü düzenleyen tarçın kötü kolesterolü engeller.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRIR

Tarçının, anne sütünü artırıcı etkisi bulunur.

İŞTAHI KAPATIR

Tarçının kokusu iştah açar. Ancak tarçın, tüketildiğinde iştah keser. Yiyeceğin içine katılan tarçın kaloriyi dengeler ve o yiyeceği sağlıklı hale getirir.



