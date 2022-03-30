Diyabetten enfeksiyona her derde deva! İşte tarçının mucizevi 7 faydası...

Yiyeceklere tat veren tarçının, mikrop öldürücü özelliği de bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyen tarçın, ağaç türü olan tarçın kabuklarının toz haline getirilmesi ile de tüketiliyor. Aynı zamanda çubuk hali de suya atılarak tüketilebiliyor. İşte tarçının 7 mucizevi faydası...
Hoş kokulu tarçın, vücuttaki zararlı maddelerin atılımını kolaylaştırır ve etkilerini düşürür.
Yaşlanma karşıtı özelliği de bulunan tarçın, enfeksiyon oluşmasına engel olur.
Tokluk hissi veren tarçın, diyabet ve kan şekerini düzenler. Böylelikle kişiyi, diyabet rahatsızlıklarından korur. Kilo sorunu yaşayanların tarçınlı su tüketmelerinin nedeni, tarçınlı ve limonlu suyun uzun süre tok tutmasından dolayıdır.
Zihin fonksiyonlarının artmasına yardımcı olur, hafızayı güçlendirir. Ayrıca alzahimer gibi rahatsızlıkları önler.
Kolesterolü düzenleyen tarçın kötü kolesterolü engeller.
Tarçının, anne sütünü artırıcı etkisi bulunur.
Tarçının kokusu iştah açar. Ancak tarçın, tüketildiğinde iştah keser. Yiyeceğin içine katılan tarçın kaloriyi dengeler ve o yiyeceği sağlıklı hale getirir.
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