Diyaliz hastaları arama kurtarma ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ulaşılamayan 2 diyaliz hastası, arama kurtarma ekiplerince hastaneye götürüldü.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken yollarda da buzlanma oldu.
Demirci Devlet Hastanesine ait diyaliz servis aracı, kar ve buzlanma nedeniyle Bardakçı ve Çanakçı mahallelerindeki 2 diyaliz hastasına ulaşamadı.
Belediye Başkanı Selami Selçuk'un talimatıyla bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri, diyaliz hastası İsmail Memiş ve Bayram Özel'i alarak hastaneye götürdü.
Diyaliz hastası İsmail Memiş, yaklaşık 2 saat beklediklerini ancak hastaneye gidemediklerini, arama kurtarma ekipleri sayesinde tedavi görebildiklerini söyledi.
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