Diyanet 7800 personel alımı tercihleri ne zaman? Sonuçlar açıklandı! İşte Diyanet 7800 personel alımı sorgulama ekranı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımı yapılacağı duyurdu. Resmi internet sitesinde bulunan duyuruya göre, 1500 Kur'an kursu öğreticisi, 5 bin 600 imam hatip ve 700 müezzin kayyım olmak üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Son olarak yapılan mülakat sonrası sonuçlar erişime açıldı. Peki Diyanet 7800 personel alımı tercihleri ne zaman?

2022 DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Diyanet 7 bin 800 personel tercihleri için açıklama yayınlandı. Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımı hakkında sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı. Yapılan açıklamaya göre sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31 Ocak 2022 tarihinden 07 Şubat 2022 saat 23:55'e dek yapabilecek.

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DİYANET 7800 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2021 senesi 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım​ Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar sonrası adaylar ''Diyanet persone alımı tercihleri nasıl yapılır?'' sorusunu merak ediyor. Söz konusu tercihler Diyanet sınav resmi internet sitesinden yapılacak.

Sözlü sınav sonucunda başarılı olmuş olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecek.

Adaylar ayrıca isteğe bağlı olarak;



Adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebilecek. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecek. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda;

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılan kişiler, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri durumunda bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir sene daha görev yapmak zorunda olacaklar.

Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayan kişilerin atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklar.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

-2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

-Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

-Hafızlık için başvuran adayların hafız olması,

-Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

-Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

-Adaylar yalnızca bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecek.

