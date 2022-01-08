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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesinden dinlediği anı herkesi duygulandırdı: Çarık parçalarını kızartmışlar

08.01.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kars'ta sabah namazının ardından Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla şehitler için okunan 107 bin hatmin duasını yaptı. Şehitlerin büyük sıkıntılar içerisinde mücadele ettiklerini ifade eden Erbaş, ''Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar. Açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermiş'' şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesinden dinlediği anı herkesi duygulandırdı: Çarık parçalarını kızartmışlar

Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sarıkamış Şehitliği’ni ziyaret etti. Erbaş, şehitlikte yaptığı açıklamada, “Bugün Allahuekber Dağları’nda dedelerimizin çarpışarak şehit oldukları ya da donarak şehit oldukları yerleri ziyaret ettik. Sonra buraya geldik, şehitliği ziyaret ettik, ecdadımızın, şühedanın ruhlarına Kur'an okuduk. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin Gazilerimize rahmet eylesin” dedi.

''VATAN, BAYRAK, EZAN İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER''

Şehitlerin millet, vatan, bayrak, ezan için canlarını feda ettiklerini belirten Başkan Erbaş, “Bizim, gençlerimiz, çocuklarımız için bu kahramanlık destanının sık sık hatırlatılması, anlatılması gerekiyor. Hatta grup grup gençlerimizin bu bölgelere getirilip dedelerinin, ecdadının hangi şartlarda, vatan için neler yaptıkları, nasıl mücadele ettikleri hususu anlatılmalı. Kahramanlık destanı olarak dedelerimizin ne büyük bir ruha ne büyük bir yiğitliğe sahip oldukları torunlarına anlatılmalı” diye konuştu.

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Başkan Erbaş, bu toprakların şüheda yurdu olduğunu hatırlatarak, “Bu toprakların altında şehit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Atalarımızı incitecek yanlış davranışlar yapmamamız gerekiyor. Rabbim hepsine rahmet eylesin, ruhları şad olsun. Vatanımız, Devletimiz, ezanımız, bayrağımız ilelebet payidar olsun. Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içerisinde sağlık afiyet içerisinde ilelebet payidar olsun. Tekrar bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
Sarıkamış şehitlerinin harekat sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı, birçok askerin çatışmada ya da donarak şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Mevkii’ni de ziyaret eden Başkan Erbaş, burada yaptığı açıklamada ise “Sarıkamış şehitlerinin 107. yıl anma merasimleri için buradayız. Merasim yarın olacak ama biz bir gün önce dedelerimizin savaştığı, şehit oldukları yerleri görelim istedik. Benim de iki dedem hem babamın babası hem annemin babası 6 sene kadar bu topraklarda düşmanla savaşmış. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.

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''ÇARIK PARÇALARIYLA AÇLIKLARINI GİDERMEYE ÇALIŞMIŞLAR''

Başkan Erbaş, şehitlerin büyük sıkıntılar içerisinde mücadele ettiklerini ifade ederek, “Dün akşam telefonla annemle konuştum. Anneme dedim ki, babanın sana anlattığı hatıralarından aklında kalanlar var mı? Şunu özellikle söyledi, dedemde üç kurşun yarası varmış, onu atlatmış, yaraları iyileşmiş. Ancak açlıktan çarık parçalarını kızartarak, közleyerek açlıklarını gidermişler. Çarıklar tabii dayanmıyor, parçalanıyor. Parçalanan çarıkları da atmıyorlar, yemek için onu kullanıyorlar. Bu kadar büyük sıkıntılarla dedelerimiz bu topraklarda vatan mücadelesi vermişler. Cenab-ı Hakk hepsine rahmet eylesin" dedi. Başkan Erbaş, daha sonra şehitler için dua etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış
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