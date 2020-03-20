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  4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Cuma namazı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 10:39 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazıyla ilgili olarak "Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım." açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan Cuma namazı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbaş yaptığı açıklamada "Aziz kardeşlerim! Bugün CUMA vaktinde ezan okunduktan sonra evlerimizde öğle namazını kılalım. Bizleri her türlü belâ, musibet ve tedavisi olmayan hastalıklardan koruması için Rabbimize DUA ve niyaz edelim. CUMANIZ mübarek olsun." ifadelerini kullandı.


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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş cuma namazı

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