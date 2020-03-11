HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyanet, koronavirüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları erteledi

Diyanet, koronavirüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri törenini ve 2-5 Nisan tarihleri anasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası’nı koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe erteledi.

Diyanet, koronavirüs önlemleri kapsamında uluslararası toplantıları erteledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları ileri bir tarihe erteledi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası İyilik Ödülleri töreni ve 2-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Avrasya İslam Şurası ileri bir tarihe ertelendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen Avrupa'nın ilk çevre dostu Cambridge Camii'nin yapımına öncülük eden Yusuf İslam, Arapça dersler veren ve uyuşturucuya karşı mücadele yürüten ABD'li Siraj Wahhaj'ın da aralarında bulunduğu 7 isme ödül verileceğini duyurmuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısıHüngür hüngür ağladı! İranlı hemşireden koronavirüs çağrısı
Koronavirüs'ten nasıl korunulur?Koronavirüs'ten nasıl korunulur?
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
diyanet koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Bilim insanları koronavirüsle ilgili yapılacakları anlattı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra önlemler arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Berkin Elvan' paylaşımı

Sakarya'da koronavirüs şüphesi! Umreden dönmüştü, tedavi altına alındı

Sakarya'da koronavirüs şüphesi!

Koronavirüs’ten nasıl korunulur? Koronavirüs nasıl bulaşıyor, belirtileri nelerdir?

Koronavirüs'ten nasıl korunulur?

Taksim Meydanı'nda taksinin çarptığı kadının elini bir an olsun bırakmadı 

Yer: Taksim... Elini bir an olsun bırakmadı

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı? Canlı yayında dili mi sürçtü?

Türkiye'deki koronavirüs vakası İstanbul'da mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.