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Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala merak edilen imsakiye vakitleri herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı için imsakiye vakitlerini yayımladı. İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa gibi büyükşehirlerin imsakiye vakitleri, sahur ve iftar saatleri nasıl olacak? Detaylar için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutacak olan Müslümanlar tarafından ilgi ile takip edilen imsakiye saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu yıl da oruç tutacak Müslümanlar tarafından yakından takip edilen sahur ve iftar saatleri için geri sayım başladı.

İLLERE GÖRE İMSAK ve İFTAR SAATLERİ

6 Mayıs 2019 İstanbul için:
İmsak (sahur) saati: 04:09
Sabah ezanı: 05:50
İftar saati: 20:12

6 Mayıs 2019 İzmir için:
İmsak (sahur) saati: 04:28
Sabah ezanı: 06:03
İftar saati: 20:14

6 Mayıs 2019 Ankara için:
İmsak (sahur) saati: 03:58
Sabah ezanı: 05:37
İftar saati: 19:54

6 Mayıs 2019 Adana için:
İmsak (sahur) saati: 04:01
Sabah ezanı: 05:33
İftar saati: 19:38

6 Mayıs 2019 Bursa için:
İmsak (sahur) saati: 04:12
Sabah ezanı: 05:51
İftar saati: 20:10

6 Mayıs 2019 Aydın için:
İmsak (sahur) saati: 04:27
Sabah ezanı: 06:01
İftar saati: 20:10

6 Mayıs 2019 Tunceli için:
İmsak (sahur) saati: 03:35
Sabah ezanı: 05:12
İftar saati: 19:26

7 Mayıs 2019 İstanbul için:
İmsak (sahur) saati: 04:07
Sabah ezanı: 05:49
İftar saati: 20:13

7 Mayıs 2019 İzmir için:
İmsak (sahur) saati: 04:26
Sabah ezanı: 06:01
İftar saati: 20:15

7 Mayıs 2019 Ankara için:
İmsak (sahur) saati: 03:57
Sabah ezanı: 05:35
İftar saati: 19:55

7 Mayıs 2019 Adana için:
İmsak (sahur) saati: 03:59
Sabah ezanı: 05:32
İftar saati: 19:39

7 Mayıs 2019 Bursa için:
İmsak (sahur) saati: 04:11
Sabah ezanı: 05:50
İftar saati: 20:11

7 Mayıs 2019 Aydın için:
İmsak (sahur) saati: 04:26
Sabah ezanı: 06:00
İftar saati: 20:10

7 Mayıs 2019 Tunceli için:
İmsak (sahur) saati: 03:34
Sabah ezanı: 05:10
İftar saati: 19:26

Tüm şehirlerin gün gün imsakiye vakitlerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz

Tabloya göre imsak (sahur) saatleri her gün 2 dakika geri gidecek. İftar saatleri de birer dakika arayla uzayacak. Ramazan ayının 15. Gününde imsak (sahur) saatleri 21-22 dakika gerilemiş, iftar saatleri ise 13 ile 15 dakika arası uzamış olacak.

Ramazanın son günlerine yaklaşırken ise imsak (sahur) saatleri 34-34 dakika gerilemiş, iftar saatleri ise 22 ile 25 dakika arası uzamış olacak.

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?
2019 yılındaki üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) 8 Mart tarihinde başlamıştı. Buna göre Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs 2019 Pazartesi gününe geliyor. Ramazan ayı 4 Haziran 2019 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı Ne Zaman? Kaç Gün Tatil Olacak?
Ramazan bayramı arifesi 3 Haziran 2019 tarihinde başlayacak. Bayramın birinci günü 4 Haziran Salı gününe geliyor. 6 Haziran Perşembe günü ise Ramazan Bayramı son bulacak. Henüz yetkililerden bayram tatilinin hafta sonu tatili ile birleştirilmesiyle ilgili bir açıklama gelmese de çoğu kişi tatil planlarını yapmaya başladı bile. Ramazan bayramı tatili birleştirilirse çalışanlar dokuz gün tatil yapmış olacak.

2019 Yılındaki Kandil Günleri Ne Zaman?
19 Nisan 2018 Cuma günü Berat Kandili.
8 Kasım 2019 Pazartesi Mevlid Kandili

Kadir Gecesi Ne Zaman?
Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen günlerdendir. Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesinde çoğu kimse olmasını istediği şeyler için Allah’a dua eder, dilek diler. Kadir Gecesinin tarihi her yıl Ramazan ayı ile beraber değişkenlik gösterir. Bu nedenle hangi tarihte olacağı Ramazan ayının başlangıcına bağlıdır. 2019 yılında Kadir Gecesi 31 Mayıs 2019 Cuma günüdür.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan imsakiyesi diyanet

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