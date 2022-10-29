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Diyanet'ten "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı: Türkiye Cumhuriyeti varlığını ilelebet koruyacaktır

29.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı, ortak değerler etrafında kenetlenmenin, değerleri diri tutarak gelecek nesillere aktarmanın, her zaman milletin ve devletin huzur ve refahı için çalışmanın, cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğu olduğunu bildirdi.

Diyanet'ten "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajı: Türkiye Cumhuriyeti varlığını ilelebet koruyacaktır

Başkanlık, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Asırlardır yaşadığı topraklarda, değerlerine yönelik tehditlere hiçbir zaman boyun eğmeyen milletin, bağımsızlığına ve hürriyetine kastedenlere karşı daima direniş gösterdiği; başı dik, alnı açık ve özgürce yaşama idealini her seferinde şanlı bir zaferle taçlandırdığı hatırlatılan mesajda, bundan bir asır önce çeşitli saldırılara maruz kalan vatanı korumak için verilen mücadelenin bunun en yakın örneği olduğu belirtildi.

"AZİZ MİLLET PRANGALARI KIRMIŞ, CUMHURİYETİ İLAN ETMİŞTİR"

Aziz milletin, şanlı bayrak inmesin, ezanlar dinmesin, harimiismet çiğnenmesin, mabetlerin göğsüne namahrem eli değmesin diye sağlam imanı ve sarsılmaz inancıyla onlarca cephede destanlar yazdığı anımsatılan mesajda, "Aziz millet, zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen inanç, azim ve sabırla verdiği bağımsızlık mücadelesini, tarihe altın harflerle yazılacak şekilde kazanmış, iradesine vurulmak istenen prangaları kırmış ve milli iradenin gücünü tescil ederek 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VARLIĞINI İLELEBET KORUYACAKTIR"

Baskılara hiçbir zaman boyun eğmeyen milletin bu mücadeledeki en büyük güvencesinin değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, sımsıkı sarıldığı birliği ve beraberliği olduğuna işaret edilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, değerlerimizi diri tutarak gelecek nesillere aktarmak, her zaman milletimizin ve devletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan herkesin düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluğudur. Bugün 99. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır. Bu vesileyle Milli Mücadele'mizin önderi ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz. Milli Mücadele kahramanlarımıza, istiklal, istikbal, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Yüce Rabb'imiz, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin."

(AA)

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı

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