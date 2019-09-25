Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır'da annelerin günlerdir süren mücadelesinde kendilerinin de tek yürek olduğunu aktaran Arslan, "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup adına açıklama yapan Yadigar Arslan, Diyarbakırlı annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracağını söyledi. Tarihin, bu direnişi saygıyla yazacağını belirten Arslan, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet etti.

Açıklamanın ardından şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk şehitler için dua etti.

Açıklamada, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, "Terörü lanetliyoruz", "Terörü anneler bitirecek" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hasret Yatur, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi. Yatur, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Evladımın ölüsüne bile razıyım, diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu."