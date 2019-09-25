Diyarbakır annelerine kadın desteği

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan mücadeleleri saygı ile yazacağını, Erzurumlu kadın STK temsilcilerinin de onların yanlarında olduğunu ifade eden Temiz, şöyle devam etti:

Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek vermek için bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleri mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların yanında PKK'nın karşısındayız", "Yeter artık annelerin yürekleri yanmasın" yazılı dövizler taşıyıp terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleri mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

"Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, anne acısının etiketi olmaz diyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Bu mücadelemizin mihenk taşı olan ve dağa kaçırılan oğulları için 23 gündür Diyarbakır'da başlatılan ve yeni annelerin de katılımıyla büyüyen sessiz çığlık, dünya üzerinde terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü."

Meydanda bulunanlardan şehit yakını olan Elvan Çoban ise 2015 yılında, akrabası Sedat Sorgun'un, asker olduğu için terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını vurguladı.

"Sedat'ı istiyoruz" diye slogan atan Çoban, Diyarbakır'da annelerin başlattığı haklı mücadeleye herkesin destek olması gerektiğini belirtti.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen STK'lerin temsilcileri de ellerinde dövizlerle terörü lanetledi.