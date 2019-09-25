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Diyarbakır annelerine kadın desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleri mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek verdi

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Ardahan'da bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleri mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı'nda, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek vermek için bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleri mensupları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların yanında PKK'nın karşısındayız", "Yeter artık annelerin yürekleri yanmasın" yazılı dövizler taşıyıp terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Deniz Temiz, 81 ilde eş zamanlı olarak toplanan kadınların, Diyarbakır'da annelerin başlattığı onurlu direnişe destek verdiğini hatırlattı.

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan mücadeleleri saygı ile yazacağını, Erzurumlu kadın STK temsilcilerinin de onların yanlarında olduğunu ifade eden Temiz, şöyle devam etti:

"Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, anne acısının etiketi olmaz diyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Bu mücadelemizin mihenk taşı olan ve dağa kaçırılan oğulları için 23 gündür Diyarbakır'da başlatılan ve yeni annelerin de katılımıyla büyüyen sessiz çığlık, dünya üzerinde terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü."

Meydanda bulunanlardan şehit yakını olan Elvan Çoban ise 2015 yılında, akrabası Sedat Sorgun'un, asker olduğu için terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını vurguladı.

"Sedat'ı istiyoruz" diye slogan atan Çoban, Diyarbakır'da annelerin başlattığı haklı mücadeleye herkesin destek olması gerektiğini belirtti.

Erzincan'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen STK'lerin temsilcileri de ellerinde dövizlerle terörü lanetledi.

Eğitim-Bir-Sen Erzincan Kadın Komisyonu Başkan Vekili ve Ankara'daki terör saldırısında şehit düşen Astsubay Üstçavuş Uğur Fetih Özdemir'in eşi olan Nurdan Özdemir, Diyarbakır'da gösterilen direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını ifade etti.

Ardahan'daki STK temsilcileri de Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, "Türkiye anneler için ayakta", "Terörü anneler bitirecek", "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle" ve benzeri yazıların yazıldığı dövizleri taşıyan kadınlar adına Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi Esma Karakoyun basın açıklaması yaptı.

Karakoyun, bugün evlatları için oturma eylemi yapan Diyarbakırlı anneler için toplandıklarını belirterek, onların mücadelelerine gönülden destek verdiklerini söyledi.

Ağrı'daki STK'lerin kadın temsilcileri de ellerindeki Türk bayrakları ile Merkez Camisi önünde toplandı.

Grup adına yapılan basın açıklamasını okuyan Ebru Dişçi, Diyarbakır annelerinin yanında olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu dile getirdi.

Tunceli Moğultay Mahallesi'ndeki Yeraltı Çarşısı üstünde toplanan STK'lerin kadın temsilcileri adına da Memur-Sen Hanım Komisyonu Üyesi Öğretim Görevlisi Seher Mamur basın açıklaması yaptı.

Mamur, terörü annelerin bitireceğini belirterek, sonuna kadar Diyarbakır'daki annelere destek olacaklarını aktardı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır annelerine kadın desteği

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı anne Ardahan Diyarbakır Erzincan STK

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