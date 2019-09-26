Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri ve katılımlar devam ediyor.

Batman'dan gelen anne Zehra Çak, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat Çak için oturma eylemine katıldı.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere, Muş'tan Bidri ve Elmani ailesinin temsilcileri ile Tunceli'den gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri de destek ziyaretinde bulundu.

Elmani ailesinin temsilcisi Cezmi Asyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin sesi olmak için geldiklerini belirterek, "Devletini seven bütün insanların bu annelere destek vermesi lazım. İnşallah bu ses bütün Türkiye'ye yayılır. Çocukları kandırılarak dağa götürülen bütün annelerin, evlatları için buraya gelmesini istiyorum." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Kar da Tunceli'den bütün anne ve babaların selamını çocukları için oturma eylemi yapan annelere getirdiklerini ifade etti.