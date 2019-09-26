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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir anne daha katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri ve katılımlar sürüyor - Batman'dan anne Zehra Çak da 2014'te terör örgütü PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri ve katılımlar devam ediyor.

Batman'dan gelen anne Zehra Çak, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından 18 yaşında kaçırılan oğlu Azat Çak için oturma eylemine katıldı.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere, Muş'tan Bidri ve Elmani ailesinin temsilcileri ile Tunceli'den gelen Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen üyeleri de destek ziyaretinde bulundu.

Elmani ailesinin temsilcisi Cezmi Asyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin sesi olmak için geldiklerini belirterek, "Devletini seven bütün insanların bu annelere destek vermesi lazım. İnşallah bu ses bütün Türkiye'ye yayılır. Çocukları kandırılarak dağa götürülen bütün annelerin, evlatları için buraya gelmesini istiyorum." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Bülent Kar da Tunceli'den bütün anne ve babaların selamını çocukları için oturma eylemi yapan annelere getirdiklerini ifade etti.

Annelerin çığlığı ve haykırışının farkında olduklarını dile getiren Kar, "Çocuğum bir gün ateşleniyor, sabaha kadar bekliyorum. Burada anneler var, yıllardır çocuğundan 'ölü müdür sağ mıdır' haber alamıyor. Ne durumda bilmiyor. İnsan kendini onların yerine koyunca dizlerinin bağı çözülüyor." ifadelerini kullandı.

Kar, annelere her kesimden destek verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Tüm Türkiye'nin buna ses vermesi ve destek olması lazım. Sporcusundan sanatçısına, akademisyenine kadar herkes ses vermeli. Biz burada ne kadar büyük tepki verirsek bu problem en kısa zamanda çözülür." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk kaçırma Diyarbakır HDP PKK

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