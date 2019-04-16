Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı, görevine başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "Bütün yaptığımız iş ve işlemler hak ve adalet üzerine olacaktır." dedi.

HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mızraklı, merkez Kayapınar ilçesindeki İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra beraberinde bir grup partili ile belediyeye geçti.

Mızraklı, burada yaptığı konuşmada dün Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangını anımsatarak, 850 yıllık katedralin yıkılışının acısını yaşadıklarını söyledi.

Belediyede görevlerine başladıklarını ifade eden Mızraklı, bundan sonra halkın katılımıyla demokratik süreçlerin en geniş kapsamda yaşanacağını, çalışmalarında bütün iş ve işlemlerin kamuoyuna açık olacağını söyledi.

Bütün meclis toplantılarına açıklık getireceklerine işaret eden Mızraklı, "Bugün çalışmaya başlıyoruz. Çalışmalarımızın yansımalarını bugünden itibaren göreceksiniz. Bütün yaptığımız iş ve işlemler hak ve adalet üzerine olacaktır. Bunlar daima yol ve rehberimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeleri feshedilenlere yönelik de çalışma yürüteceklerini belirten Mızraklı, tebrikleri kabul ettikten sonra görevine başladı.

