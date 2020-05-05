Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden asılsız habere yalanlama ve suç duyurusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 Mayıs 2020 tarihinde bazı internet sitelerinde yayımlanan bir haberde "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, salgını gerekçe göstererek 6 milyon liralık araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Acele ihalede yalnızca 2 şirket teklif verdi" şeklindeki haberi açıklama yaparak yalanladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Hiçbir şekilde araştırma yapmadan ve konu ile ilgili bilgi almadan ortaya konan söz konusu iddialar tamamen uydurma, dayanaksız ve asılsızdır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve kamuoyu tarafından takdir edilen çalışmaları değersizleştirme çabalarından ibarettir. İdeolojik habercilik yapanların amacının yapılan bu hizmetleri karalamak olduğu aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimiz tarafından birçok defa müşahede edilmiştir. Koronavirüs salgınının hızlı yayılması, mevsim koşulları, haşere ve larvaların üreme dönemleri nedeniyle, 2 Nisan 2020 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi gereğince, mücadele için cihaz ve araç kiralama işi hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Yalan haber içeriğinde söylendiği gibi sadece araç değil, haşere ve larvalarla mücadele işinin gereği birçok cihaz ve ekipman da ihale kapsamında yer almaktadır. 4734 sayılı kanunun 21/b maddesi açık ifadesinden de anlaşıldığı gibi salgın hastalık gibi durumlar için öngörülmüş ve bu durumda kullanılmıştır" denildi.