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Diyarbakır’da 400 kişi AK Parti’ye üye oldu

08.04.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde çoğunluğu muhalif olan mahallerden 400 kişilik grup, AK Parti’ye katılarak üye oldu.

Diyarbakır’da 400 kişi AK Parti’ye üye oldu

Yenişehir ilçesinde AK Parti’ye muhalif olan mahallelerden kadın ve erkeklerden oluşan 400 kişi, AK Parti’ye geçti. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, üye ve yöneticiler katılımcılarla bir araya gelerek üyelik işlemlerini gerçekleştirdi.

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"ESNAF DA VAR MUHALİF DE"

400 kişinin AK Partiye katıldığını belirten Kaya, katılımcıların üyelik işlemlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, "Bugün en yaşlı olan üyemiz Zeynep Aba 76 yaşında. Kendisinin de üyeliğini aldık. Bugünkü katılımcıların arasında esnaf da var muhalifler de var. Kendileriyle hoş sohbetimiz oldu. Hepsinin ayağına sağlık. AK Parti ailemiz büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek" dedi.

"KATKI SUNMAK İSTİYORUZ"

Üye olan Zeynep İlayda Yıldırım, son günlerde yapılan açıklamalarla devletin yanında olduğunu göstermek için üye olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Katkılarımızı da göstermek istiyoruz. Her zaman AK Parti’nin yanındayız, devletimizin yanındayız. AK Parti her zaman ülkeye bir şeyler kazandırdı. Katkı sunmak için böyle bir yola baş koyduk" diye konuştu.
Konuşmaların ardından üyelerin kayıt işlemleri gerçekleştirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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