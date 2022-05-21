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Diyarbakır'da akılalmaz anlar! 3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unutup, 30 kilometre yol gittiler

21.05.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da meydana gelen akılalmaz olayda mola veren aile, 3 yaşındaki kızları E.B.'yi mola verdikleri yerde unuttu. Küçük kızın yokluğunu ise 30 kilometre gittikten sonra fark ettiler. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edildi. Kızına kavuşan baba, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Diyarbakır'da akılalmaz anlar! 3 yaşındaki kızlarını mola yerinde unutup, 30 kilometre yol gittiler

Siirt'ten Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkan aile Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun 34'üncü kilometresinde mola verdi. Aile, molanın ardından araçlarına binerek yola devam etti. Yaklaşık 30 kilometre sonra Siverek ilçe sınırlarına yaklaşan aile, çocukları E.B.’nin araçta olmadığını fark etti, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla E.B.'yi Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında buldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında araçlarıyla Siirt'ten Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir aile, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 34. kilometresinde mola verdiği esnada kız çocukları E.B. (3) araçtan inerek oynamak için taşların arasına saklandı.

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Ailesi, fark etmedikleri çocuğu bölgede unutarak yola devam etti. Şanlıurfa'nın Siverek ilçe sınırına geldiklerinde kızlarının araçta olmadığını fark eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine, jandarma devriyesi çocuğun araçtan indiği bölgede arama faaliyetine başladı. Yaklaşık yarım saat süren arama sonucunda kayıp çocuk, Kayapınar ilçesinin Kaldırım Mahallesi Gelengöç mezrasında bulunarak ailesine teslim edildi. Kızına kavuşan baba, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(AA/DHA)

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