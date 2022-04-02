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Diyarbakır'da akılalmaz olay! Ailesiyle tartışan genç 7 araca çarpıp, babasını darbetti

02.04.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, ailesiyle sorunlar yaşayan genç, mahallenin kabusu oldu. Babası ve abisiyle tartıştıktan sonra arabasına binip park halindeki 7 araca bilerek çarpan genç, bununla da yetinmedi. Babasını da darbeden F.T.'nin (26) ehliyetine el konuldu.

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Ailesiyle tartışan genç 7 araca çarpıp, babasını darbetti

Babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. (26), babasını da darbetti. Hareketli anlar kameraya yansırken, çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.

Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait 34 EOD 448 plakalı otomobile bindi. F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu.

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7 ARACA ÇARPTI, BABASINI DARBETTİ

5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu.

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7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu. (DHA)

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