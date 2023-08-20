Diyarbakır'da deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 19.24’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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