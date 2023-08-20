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Diyarbakır'da deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü...

20.08.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD 19.24'te meydana gelen depremin 12 kilometrede derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

Diyarbakır'da deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 19.24’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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deprem Diyarbakır

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