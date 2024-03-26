Diyarbakır'da ekiplerin üzerine otomobili sürmüştü! Yeni gelişmeyi Bakan Yerlikaya duyurdu, tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü Y.E.Y. ile trafik polisi arasında tartışma yaşandı. Otomobildekilerin de inmesiyle tartışma büyüdü. Kargaşa sırasında sürücü, otomobiline binip hareket ettirdi.

Trafik polislerinin üzerine otomobili süren Y.E.Y., tarafları ayırmaya çalışan bir kişiye çarptı. Yere düşen kişi ezilmekten son andan kurtuldu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, trafik polisleri de otomobili takibe aldı.

Sürücü yaklaşık 1 kilometre sonra otomobili bir siteye bırakıp kaçmak isterken kendisini takip eden trafik polisine yakalandı. Polis, sürücü Y.E.Y.’yi durdurup, işlem yapacağını söyledi. Bunun üzerine tekrar tartışma yaşandı. Y.E.Y., telefonla yakınlarını çağırdı. Taksiyle gelen 3 kişi ile sürücü Y.E.Y., trafik polisinin etrafını sararak darbetmeye çalıştı. Y.E.Y. birkaç kez polise yumruk atmaya kalkıştı. Trafik polisinin çağırdığı takviye ekibi gören Y.E.Y. ile 3 yakını kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU!

Takviye ekiplerin gelmesiyle kaçan şüpheliler aranıyordu. Bakan Yerlikaya, aracın sürücüsünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o paylaşım...

"24 Mart Pazar günü saat 17:15 sıralarında Diyarbakır Urfa Bulvarında abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken, oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç, olay yerinden uzaklaşmış, takip sonucu tekrar yakalanmıştır.

Söz konusu araç sürücüsü ve yanına gelen arkadaşları görevli emniyet görevlisine fiili mukavemette bulunmuş, olay yerine intikal eden takviye şahin unsurlarıyla şahıslara müdahale edilmiştir. Olaylara karıştıkları tespit edilen sürücü Y.E.Y. ve 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Aracın sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize fiili saldırıda bulunan her kim olursa olsun cezasını görür."

GEREĞİ YAPILDI-9



24 Mart Pazar günü saat 17:15 sıralarında Diyarbakır Urfa Bulvarında abartılı egzoz ile çevreyi rahatsız eden bir araçla ilgili işlem yapılırken, oluşan kalabalık ve arbededen yararlanan bu araç, olay yerinden uzaklaşmış, takip sonucu tekrar yakalanmıştır.



Söz… pic.twitter.com/T6ftcaQatN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 25, 2024

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





