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  4. Diyarbakır'da feci kaza! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'da feci kaza! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

24.03.2024 00:56
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Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Bismil ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 yaşındaki E.K yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da feci kaza! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Tepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Veysi Karademir yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.K, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan küçük E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. E'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedaviye alınan sürücülerin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır araba kaza
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