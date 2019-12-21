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Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da gece geç saatlerde 17 yaşındaki bir kızın, oturdukları apartmanın 10’uncu katındaki evlerinden kendini boşluğa bırakıp intihar ettiği iddia edildi. Cansız bedenine sabah saatlerinde rastlanan talihsiz kızın yüzünün, köpekler tarafından yenildiği öğrenildi.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sokakta bulunan bir marketin önünde hareketsiz şekilde yatan bir kız gören gören vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 17 yaşındaki kızın öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, genç kızın evi ve bölgede delil çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

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genç kız köpek intihar Diyarbakır

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya bu köpekler can dostumuz değilmiydi demekki değilmiş
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