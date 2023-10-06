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  4. Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

06.10.2023 23:37 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da, iki grup arasında parkta çıkan silahlı kavgada S.S (25) yaşamını yitirdi. S.S.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polisin, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı.

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VÜCUDUNA İSABET EDEN MERMİYLE YIĞILDI

Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., vücuduna isabet eden mermiyle yığıldı. Parkta bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.S.’nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı kavga

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