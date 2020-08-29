HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da kadın cinayeti! Remziye Yoldaş, cezaevinden firar eden eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Diyarbakır'da kadın cinayeti! Remziye Yoldaş, cezaevinden firar eden eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 00:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da cezaevinden kaçan Veysi Yoldaş (31), eşi Remziye Yoldaş'ı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Diyarbakır'da kadın cinayeti! Remziye Yoldaş, cezaevinden firar eden eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 588 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevine giren Veysi Yoldaş isimli şahıs, firar ederek baba evine dönen eşi Remziye Yoldaş'ı sokak orasında pompalı tüfekle vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bir çocuk annesi Remziye Yoldaş kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Yoldaş olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Öte yandan güvenlik güçleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)
genc-kadin-cezaevi-firarisi-esi-tarafindan-sokak-ortasinda-olduruldu_5539_dhaphoto1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadıÖnce dövdü sonra bıçakla kovaladı! Top oynayan çocuklar hayatının şokunu yaşadı
6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı
Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Kuzey Amerika’dan geldi artık Tokat'ta yetişiyor! Kilosu 300 TL
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Sörloth,dünya devine transfer oluyor!
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
İlginizi Çekebilir
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Musa Orhan tahliye edildi, acılı baba isyan etti!
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Düğünler 1 saatle sınırlandırıldı ama...
Diğer Haberler
Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı
Damat maganda kurşunuyla yaralandı
Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı
Gaziantep'te dernek lokalinde silahlı çatışma: 6 yaralı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Kartal'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti
Kartal'da korkunç olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi
Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Maltepe'deki yangında flaş gelişme: Operasyonla yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.