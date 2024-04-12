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Diyarbakır'da kar maskeli dehşet! Görüntüler gündem oldu, Kahvehaneyi basan şahıslarla ilgili valilikten açıklama geldi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
12.04.2024 11:35
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Diyarbakır'da dün akşam meydana gelen kar maskeli dehşet panik ve tedirginlik yarattı. Kahvehaneyi basan kar maskeli kişilerin saldırı anları kameraya yansıdı. Görüntüleri sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Diyarbakır Valiliğinden açıklama geldi.

Diyarbakır'da kar maskeli dehşet! Görüntüler gündem oldu, Kahvehaneyi basan şahıslarla ilgili valilikten açıklama geldi

Gündüz tartıştıkları kişilerin kahvehanesini gece kar maskeleriyle bastılar, silahların patlayıp panik yaşanan anlar saniye saniye görüntülendi. Diyarbakır Valiliği olayın terörle ilgisi olmadığını belirtti.

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KAR MASKELERİYLE KAHVEHANE BASTILAR

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kar maskeleriyle kapatan 2 şüpheli, iddiaya göre gündüz saatlerinde tartıştıkları kişilere ait kahvehaneye motosikletlerle gelip tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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DİYARBAKIR VALİLİĞİ: "TERÖRLE İLGİSİ YOK"

Diyarbakır Valiliği, kar maskeli kişilerin tüfekle kahvehanede havaya ateş açmasına ilişkin, olayın terörle ilgisinin olmadığını, kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklandığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Diyarbakır'da kar maskeli kişilerce yarı otomatik tüfekle kahvehanede havaya ateş açıldığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Terörle bir ilgisi olmayıp tamamen kişiler arasındaki tartışmadan kaynaklı bir asayiş olayıdır." ifadesine yer verildi.

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(DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı kar maskesi
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