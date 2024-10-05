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  4. Diyarbakır'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun yanında öldürüp intihar etti

Diyarbakır'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun yanında öldürüp intihar etti

05.10.2024 19:06
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Diyarbakır'da yaşanan korkunç olayda, bir uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesi, baldızı ve çocuğunun yanında silahla vurdu. Uzman çavuş cinayetin ardından aynı silahla intihar etti.

Diyarbakır'da korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun yanında öldürüp intihar etti

Merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Bedriye Işık (29) ile tartışan uzman çavuş Muhammed Recai Işık (29), karısına kayınvalidesi, baldızı ve oğlunun yanında silahla ateş ettikten sonra intihar etti.

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OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

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Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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