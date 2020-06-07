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Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor! 6 günde 200 vaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 20:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da son 6 gün içinde koronavirüs nedeniyle 200 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin ise evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor! 6 günde 200 vaka

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye’de şimdiye kadar 169 bin 218 vaka tespit edilirken bu vakaların 135 bin 322’si iyileşti. 4 bin 669 kişi koronavirüs nedeni ile hayatını kaybederken, 591 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır’da bazı noktalarda maske takma zorunluluğu getirildi. Birçok bölgede vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği gözlendi.

6 GÜNDE 200 YENİ VAKA

Diyarbakır’da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

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