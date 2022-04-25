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Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldırı! Hastanede silah patladı, sedyeyle barikat yaptılar

25.04.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden hastanın yakınları, hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Kalabalık gruptan bir kişi ise, olaya müdahale eden polisin belinden silahını almaya çalıştı. Ateş alan silahtan çıkan kurşun duvarı deldi. Sağlık çalışanları ise kapı önüne koydukları sedyeyle barikat yaparak saldırıdan kendilerini korumaya çalıştı.

Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldırı! Hastanede silah patladı, sedyeyle barikat yaptılar

Lice ilçesi Halis Toprak Devlet Hastanesi’nde elektrik çarpması nedeniyle vefat eden ismi öğrenilemeyen hastanın yakınları, iddiaya göre akşam saatlerinde hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına saldırdı.

HASTANEDE SİLAH ATEŞ ALDI

Ölen hastanın bir yakını polisin belinden silahını almaya çalıştı. Çıkan arbede sırasında ateş alan tabancadan çıkan mermi duvarı deldi.

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SEDYEDEN BARİKAT YAPTILAR

Sağlık çalışanları da kapı önüne koydukları sedyelerle kendilerini korumaya çalıştı.

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Hastayı getiren ambulansın camları da kırılırken, kimsenin yaralanmadığı olaya karışan bazı hasta yakınları gözaltına alındı. Ölen hasta otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Öte yandan, bazı sendika yöneticileri ile sağlık çalışanları olaya ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. (DHA)


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