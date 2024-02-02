Diyarbakır’da sevgili dehşeti! Önce kız arkadaşını, sonra kendini vurdu

Kan donduran olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Diyarbakır Çevreyolu kırsal Karınca mezrasında meydana geldi. Çevreyolu üzerinde aracıyla ilerleyen bir vatandaş, yol tarifi için kenarda durdu. Vatandaşın iddiasına göre, Veysi Çiçek’in kız arkadaşı Dilan Kanak ile tartıştığı görüldü. Bu sırada Çiçek, belinden çıkardığı tabanca ile önce kız arkadaşı Kanak’ın, sonra kendi kafasına ateş etti.

YOL TARİFİ SORACAKTI, CİNAYETE TANIK OLDU

Yol tarifi sormak isterken olaya tanıklık eden vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Veysi Çiçek’i ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırırken, kız arkadaşını ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Özel hastaneye kaldırılan Çiçek, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kanak’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





