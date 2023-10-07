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Diyarbakır’da terörün finans kayağına darbe: 10 şüpheliye soruşturma

07.10.2023 13:19 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 milyon 60 bin kök kenevir ve skunk ile 812 kilo esrar maddesi ele geçirilirken 10 şüpheliye soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da terörün finans kayağına darbe: 10 şüpheliye soruşturma

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında “Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan” operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Operasyonda, 337 kilogram toz esrar maddesi, 475 kilogram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 812 kilogram esrar maddesi, 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bitkisi, 30 bin 240 kök skunk bitkisi olmak üzere toplamda 2 milyon 64 bin 40 kök esrar bitkisi, 4 evde yapılan aramada 42 kilogram kubar esrar, 10,8 kilogram toz esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirildiği bildirildi.

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10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin numune alındıktan sonra imha edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu

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