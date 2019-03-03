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Diyarbakır’daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 08:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı 8 köy ve mezralarında önceki gün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Dicle ilçesine bağlı olan Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı köyleri ve bağlı mezraları 1 Mart 2019 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz” denildi.

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı! Operasyon başladıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağı! Operasyon başladı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır yasak dicle operasyon

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