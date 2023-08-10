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Diyarbakır depreminin ardından Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 3 şehirde hareketlilik olabilir

10.08.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır ve Antalya açıklarındaki depremlerin ardından canlı yayında açıklamalar yaptı. 3 ile dikkat çekerek uyarılarda bulunan Görür, "Doğu Anadolu fayının olduğu bölgede oraya yakın alanlara Adana Havzası, Kayseri, Adıyaman, Hakkari arasında buralarda bir takım hareketler olabilir. Şuralarda şu büyüklükte deprem olacak demiyoruz, uyarıyoruz. Maraş depremlerini senelerce uyardık, sonucunu da gördük işte." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır depreminin ardından Naci Görür'den dikkat çeken uyarı: 3 şehirde hareketlilik olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 15.25’te 4.2, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında ise saat 16.16'da 4.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. 6 Şubat deprem felaketinin ardından açıklamaları dikkatle takip edilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Halk TV canlı yayınında açıklamalar yaptı.

"ARAP LEVHASI KUZEYE HAREKET EDİYOR"

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ben bu bölgede bu nitelikli depremler olursa bizi şaşırtmayacağını daha önce ifade ettim. Son derece doğal. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi Arap levhasında Bitlis-Zagros dağ kuşağıyla ayrılıyor. Arap levhası sürekli olarak kuzeye doğru hareket ediyor, Avrasya'ya doğru. Arada da Doğu Anadolu bölümü var. 6 Şubat depremleri olunca da Arap levhası kuzeye doğru 7 - 7.5 metre atılmıştır, Doğu Anadolu'yu daha da sıkıştırmıştır"

"KAYSERİ, ADIYAMA, HAKKARİ ARASINDA HAREKETLER OLABİLİR"

"Adıyaman - Hakkari arasında zaman zaman sıkışma kökenli depremler olursa pek şaşırmam. Bunların bu aralar sık görülmesinin nedeni 6 Şubat depremleridir. Bu depremler sağa sola belli yerlere stres transfer etmek suretiyle dengesini, stres alanını değiştirdiler. Doğu Anadolu fayının olduğu bölgede oraya yakın alanlara Adana Havzası, Kayseri, Adıyaman, Hakkari arasında buralarda birtakım hareketler olabilir. Şuralarda şu büyüklükte deprem olacak demiyoruz, uyarıyoruz. Maraş depremlerini senelerce uyardık, sonucunu da gördük işte. Bunlar daha büyük 7 ve üzeri depremler üretebilir. En son 2011 Van depremi mesela. Faylar hareket ettikçe bloklar yılda tektonik olarak bizim hissetmeyeceğimiz derecede harekete maruz kalırlar."

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"YILDA 2.5 SANTİM YUNANİSTAN'A YAKLAŞIYOR"

"Diyelim ki bugün deprem oldu, tekerrür periyodu 500 sene ise biriktirecek, sonra yine deprem olacak. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun GPS yöntemiyle, uzaydan ölçüm yöntemiyle yılda 2.5 santim bu fayın hareket ettiği biliniyor. Anadolu'nun büyük kısmı bir yılda 2.5 santim Yunanistan'a yaklaşıyor. Deprem bu hareketin takılıp kaldığı yerde oluyor. 160 km uzuluğunda, bıçakla kesilmiş gibi değil. 20 km ne topografya var. 2.5 santim hareket ettiğinde bile fayın bir kısmı bu harekete direniyor."

"2003'TEN İTİBAREN BAĞIRMAYA BAŞLADIM"

"1999 depreminden sonra söyledim. İstanbul'un dışında Marmara bölgesi, Erzincan Karlıova arası Yedisu fayı üzerinde, Karlıova-Bingöl arası ve Elazığ-Malatya arası Maraş-Hatay. Ve bu Doğu Anadolu'yu bölümlere ayırmasak bile Elazığ'dan Hatay'a kadar olan bölge, Maraş'ı muhakkak söylüyorduk. Ben Elazığ depremi geliyor diye 2003'ten itibaren bağırmaya başladım."

"ADANA'DA BEKLEDİĞİM DEPREM 6'LAR MERTEBESİNDE OLUR"

"İzmir yarımadasında ciddi faylar var. Bölgede önemli ölçüde fay atımları olduğu için bölgede faylarda stres alanlarında değişimler olmuştur. 7 Şubat'ta ben Adana ve İskenderun yöresine dikkat edelim demiştim. Deprem büyüklüğü de stresi transfer ettiğin zaman deprem oluşturacak fay boyutu nedir o önemli. Küçük fay öyle büyük deprem üretemez. Adana'da genelde çoğu zaman gördüğümüz aletsel dönemde bile büyük ölçüde 6'lar mertebesinde deprem var. Adana'da beklediğim deprem 6'lar mertebesinde olur. Diyarbakır'a kadar böyle büyük, yıkıcı deprem beklemiyorum. Oraya yakın olabilecek bir deprem de orayı etkiler ama bu komşunun depremi olur. Diyelim Kayseri'nin orada olan faylar vardır. Son depremlerden sonra orada da bir takım stres alanı değişimleri olmuş olabilir."

Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

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