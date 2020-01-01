HABER
  4. Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi.

Anne Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Tekin, Diyarbakır’da yeni yılın sağlık, mutululuk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

- Şırnak

Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi. Şehriban ve Sekvan Algül çiftinin normal doğumla yeni yılın ilk dakikalarında kız çocukları dünyaya geldi.

Anne Şehriban Algül, 2 kilo 740 gram doğan kız çocuklarına "Ezmira" ismini verdiklerini söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yeni doğan Ezmira bebeği ziyaret ederek aileyi tebrik etti.

Pehlivan, "Aileye ve bebeğe sağlık mutluluk esenlik diliyorum." diyerek, bebeğe çeyrek altın taktı.

- Elazığ

Elazığ'da Ömer Yıldız ile Meryem Yıldız çiftinin üçüncü çocuğu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'de normal doğumla 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi.

Anne Meryem Yıldız, bebeklerine "Emir Ali" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla yeniden anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yıldız, "Çok mutluyum. Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin." dedi.

Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez de yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
81 il canlı bağlantılarla denetlendi81 il canlı bağlantılarla denetlendi
Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildiOrdu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Diyarbakır yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İstanbul'da nefes kesen havai fişek gösterisi! 2020'ye böyle merhaba dediler!

Nefes kesen gösterilerle hoşgeldin 2020!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.