Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yılın ilk bebekleri dünyaya geldi.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Emine Çiçek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği 2 kilo 85 gram ağırlığındaki bebeğe "Umut" ismi verildi.

Anne Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ikinci çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Çiçek, "Oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Yeni yıl hayırlara vesile olsun." dedi.

Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye etti.

Tekin, Diyarbakır’da yeni yılın sağlık, mutululuk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.

- Şırnak

Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2020'nin ilk bebeği dünyaya geldi. Şehriban ve Sekvan Algül çiftinin normal doğumla yeni yılın ilk dakikalarında kız çocukları dünyaya geldi.

Anne Şehriban Algül, 2 kilo 740 gram doğan kız çocuklarına "Ezmira" ismini verdiklerini söyledi.