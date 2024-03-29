Diyarbakır seçim sonuçları canlı! Diyarbakır seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden mi DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük mü önde?

Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla ve merakla bekleniyor. Diyarbakır seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve tabloları anlık olarak Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Diyarbakır'da AK Parti'nin adayı Mehmet Halis Bilden olurken, DEM Parti'nin adayı ise Ayşe Serra Bucak Küçük oldu. Diyarbakır'da seçim yarışının bu iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni HDP adayı Adnan Selçuk Mızraklı kazanmıştı. Mızraklı'nın görevden alınması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Ali İhsan Su üstleniyor.





