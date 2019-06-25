Diyarbakır'a atanan öğretmenler kentin tarihini öğrencilerinden dinledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri tarafından hayata geçirilen proje ile öğrenciler farklı illerden atanan öğretmenlere kenti tanıttı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Müzede Öğrenelim Projesi" kapsamında, kentin tarihinin öğrenciler ve öğretmenler aracılığıyla kavranarak, aktarılması amacıyla "Günümüz Evliya Çelebileri Projesi" hazırlandı.

Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkililerince hazırlanan proje ile öğrenciler Behram Paşa Camisi, Meryem Ana Kilisesi, Cemil Paşa Konağı, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Dengbej Evi, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ve Dört Ayaklı Minare gibi kentin tarihi mekanlarıyla ilgili araştırma yaptı.

Çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler kente atanan ya da bölgeyi yeterince tanıma fırsatı bulamayan öğretmenlerine tarihi mekanları gezdirdi, bu mekanlarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Proje Koordinatörü Ferda Salık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile Diyarbakır'ın tarihinin tanıtımını yapmak istediklerini söyledi.