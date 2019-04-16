Diyarbakır'da 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması

"Ülkemizde 150 bin uluslararası öğrenci var. Uluslararası öğrenciler son 10 yılda ülkemizi tercih etmeye başladı. 2023'te ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısının 350 bin olması hedefleniyor." diyen Bolat, düzenledikleri etkinlikle amaçlarının halkı uluslararası öğrencilerle buluşturmak olduğunu dile getirdi.

"Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla etkinliklerin 51 ülkede ve 91 şehirde gerçekleştirildiğini aktaran Bolat, 4 Mayıs'ta İstanbul'da finalin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını bildirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ), Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF) bu yıl 51 ülke 91 şehirde "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinlikleri kapsamında program yapıldı.

Bu tür etkinlikler sayesinde yabancı öğrencilerin Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlatan Bolat, yurt dışına giden öğrencilerin de Türkiye'yi yabancı ülkelerde temsil ettiklerini dile getirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de hedeflerinin üniversitede yabancı öğrenci sayısını artırmak olduğunu belirterek "Misafir öğrenci sayısını artırdığımızda hem üniversitemizin eğitimine katkı sunacak hem de kentimiz ve bölgemizi tanıtmış olacağız. İki yıl önce misafir sayımız 51 iken bugün 460 öğrencimiz var." diye konuştu.

DÜ Tıp Fakültesinde okuyan Azerbaycanlı öğrenci Huseyin Sharbatzade ise Türkiye'de ve Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sharbatzade, "Türkiye ile kardeş ülkeyiz. Bütün arkadaşlarıma DÜ'de okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kazak öğrenci Ayauly Anuarbek de DÜ'ye Türkçe eğitimi almak için geldiğini vurgulayarak "Dil eğitiminden sonra doktora programına başlayacağım. Diyarbakır'ı çok beğendim." ifadesini kullandı.

Daha sonra programda, yabancı öğrenciler şiir okudu, türkü söyledi.

