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Diyarbakır’da 2 çocuk alevlerin ortasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir evde çıkan yangında 2 çocuk alevler ortasında mahsur kaldı.

Diyarbakır’da bir evde çıkan yangında 2 çocuk alevler ortasında mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerindeki iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin penceresinden yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Binadan çocuk sesleri geldiğini duyan itfaiye ekipleri, hiç düşünmeden eve girerek yangında mahsur kalan iki çocuğu çıkarıp ambulansa taşıdı. Bu sırada binaya girmek isteyen babaya ise itfaiye ekipleri izin vermedi. Yangın kısa sürede söndürülürken, alevler arasından çıkarılan iki çocuk ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangında çocukları kurtaran itfaiye erlerinden biri dumandan etkilenmesi üzerine olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da 2 çocuk alevlerin ortasında kaldı

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